حكومة بريطانيا للنواب: لا تتوهموا أي اتفاق جديد للخروج

حذرت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، #تيريزا_ماي، نواب البرلمان اليوم الأربعاء من أن التفكير في أن بإمكان الحكومة التفاوض على اتفاق جديد للخروج من #الاتحاد_الأوروبي، إذا رفضوا اتفاقا تفاوضت عليه ماي في تصويت الأسبوع المقبل، مجرد وهم.



وما زال غموض شديد يكتنف مصير خروج بريطانيا من التكتل - وتتراوح الخيارات من خروج غير منظم إلى إجراء استفتاء آخر - لأن من المتوقع أن يرفض النواب اتفاقا أبرمته ماي مع الاتحاد في نوفمبر سيجري التصويت عليه يوم 15 يناير.



وألغت ماي تصويتا كان مقررا الشهر الماضي وأقرت بأن البرلمان كان سيرفضه. واستأنف النواب اليوم الأربعاء مناقشة الاتفاق قبيل التصويت الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تترك #بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.



وقال ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد أن الرأي العام البريطاني يتقبل أوهاما عن اتفاقات بديلة سحرية ستخرج بصورة ما من خزانة في بروكسل".



وأضاف "هذا الاتفاق المطروح على الطاولة شهد عملية أخذ ورد صعبة من الجانبين".



واستبعدت ماي مرارا تأجيل الخروج لكنها حذرت كذلك النواب من أنهم إذا رفضوا الاتفاق ستخرج عملية الانسحاب عن مسارها أو ستضطر بريطانيا للخروج من التكتل دون اتفاق.