سيجما كابيتال:تحفظ عن الاستثمار ببورصة مصر بالربع الأول

توقعت شركة سيجما كابيتال، في كتابها السنوي حول "استراتيجية الأسواق لعام 2019 "، تأثر #الاقتصاد_المصري وسوق المال بالأحداث العالمية مما سيؤدي إلى تأجيل خطوة المركزي لخفض أسعار الفائدة إلى الربع الأخير من العام الحالي إضافة إلى تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوصت سيجما كابيتال في تقريرها بالتحفظ في الاستثمار في #البورصة_المصرية خلال الربع الأول من 2019، والاعتماد على الانتقاء في اختيار الأسهم.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم البحوث في شركة سيجما كابيتال أبو بكر إمام في مقابلة مع "العربية" إن "الهدنة التجارية بين #أميركا والصين ستنتهي في الربع الأول، إلى جانب الضبابية في السوق النفطية، أزمة الاحتجاجات في فرنسا، والأزمة الإيطالية.. كلها عوامل دفعت للتحفظ عن الاستثمار في بورصة مصر حيث إن المتغيرات العالمية ومخاوف الحرب التجارية تلقي بظلالها على اقتصادنا".

وعن التوقعات للجنيه المصري، أبدى رئيس قسم البحوث في شركة سيجما كابيتال نوعا من القلق تجاه سعر صرف #الجنيه_المصري أمام الدولار، حيث توقع أن يشهد بعض الضغوطات ويصل إلى 18.30 أمام الدولار مع مع نهاية العام المالي في يونيو 2019، وفي أسوأ الظروف قد يصل الدولار إلى 19 جنيها في نهاية 2019 إذا استمرت التوترات العالمية.

وفي سياق متصل، أوصى المستثمرين بالابتعاد عن قطاع العقارات وقطاع الإسمنت، بينما يرى فرصا استثمارية واعدة في الشركات ذات التوزيعات العالية مثل شركات البتروكيماويات والقطاعات التي تتميز بمركز احتكاري قوي مثل "المصرية للاتصالات" و "الإسكندرية للحاويات".