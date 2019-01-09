مصر تفتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الطقس

قالت السلطات المصرية إنها قررت فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط صباح اليوم الأربعاء، بعد إغلاقهما منذ مساء الأحد الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي، باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن "إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الأربعاء فتح بوغاز مينائي الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى معدلات تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء بشكل آمن".

وكانت مصادر ملاحية ومسؤول قالوا يوم الأحد، إن السلطات أغلقت موانئ الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط والعين السخنة والسويس على البحر الأحمر إلى جانب ثلاثة موانئ صغيرة على خليج السويس.