"هيئة الترفيه" تدعو البنوك لبحث تمويل مشاريع بالسعودية

قال تركي آل الشيخ رئيس #الهيئة_السعودية_العامة_للترفيه على تويتر اليوم الأربعاء إنه يدعو البنوك المحلية والأجنبية للاجتماع معه بخصوص تمويل مشاريع جديدة.

وتعكف السعودية على المضي قدماً في دعم سلسلة مشاريع استثمارية لتشجيع أنشطة الترفيه العام.

وفي إطار تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تعمل شركة مشاريع الترفيه السعودية بصفتها الذراع الاستثمارية لصندوق #الاستثمارات_العامة في قطاع الترفيه على دعم وتنمية وتحفيز القطاع، وبناء القدرات وتعزيز المواهب المحلية من خلال تأسيس عددٍ من المشاريع الترفيهية المتنوعة بمواصفات عالية.

وستغطي تلك المشاريع المرتقبة كافة مناطق #السعودية وتخدم كل شرائح المجتمع من خلال 4 قطاعات استراتيجية، انطلقت عبر قطاع السينما وذلك عبر افتتاحها أول دار سينما تحت إدارتها وتشغيلها في أبريل 2018، وقطاع المجمعات الترفيهية، التي أعلن عن البدء بالعمل عليها اليوم، وقطاعي مدن الملاهي الترفيهية والمراكز العائلية الترفيهية المتخصصة.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة عند الإعلان عن إنشاء الشركة بأن توقعاته بأن تساهم مشاريع الشركة في خدمة أكثر من 50 مليون زائر سنوياً وتوفير أكثر من 22 ألف وظيفة مباشرة، كما ستساهم في إجمالي الناتج المحلي بما يقدر بـ 8 مليارات ريال بحلول عام 2030.

وستشكل شركة مشاريع الترفيه السعودية ركيزة أساسية في تنويع الخيارات الترفيهية بالمملكة، مع تقديمها لرأسمال استثماري جديد لدعم نمو القطاع وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى القصير والبعيد.