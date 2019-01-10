ترمب يلغي مشاركته بدافوس.. و"الاحتياطي" يحذّر

أعلن الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب يوم أمس الخميس أنّه قرّر العدول عن المشاركة في #منتدى_دافوس_الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد من 21 إلى 25 كانون الثاني/يناير الجاري بسبب الخلاف المستمرّ بينه وبين المعارضة الديمقراطية على بناء الجدار الحدودي.

وكتب ترمب في تغريدة "بسبب تعنّت الديمقراطيين في ملفّ أمن الحدود والأهمية الكبرى للأمن بالنسبة إلى أمّتنا، فأنا ألغي بكل احترام رحلتي البالغة الأهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي. أتوجّه بأحرّ التحيّات وخالص الاعتذار للمنتدى الاقتصادي العالمي".

من جهته، حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الخميس من أنّه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة لفترة طويلة فإنّ من شأن ذلك أن يضرّ بالاقتصاد الأميركي.

وقال باول خلال اجتماع في واشنطن "إذا استمرّ الإغلاق الحكومي لفترة طويلة، فأعتقد أنّ تأثيره سيكون ملحوظاً في الإحصائيات".

ومنذ حوالي ثلاثة أسابيع تعاني قطاعات أساسية في الحكومة الفدرالية من حالة شلل تام بسبب إغلاق قسم من #الإدارات_الفدرالية جرّاء النزاع الدائر بين الرئيس دونالد ترمب والمعارضة الديمقراطية حول بناء جدار حدودي مع المكسيك.