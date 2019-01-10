قفزة في صادرات مصر إلى 25 مليار دولار في 2018

كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع إجمالي صادرات مصر خلال العام الماضي بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دولار.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن حجم الصادرات المصرية بلغ خلال عام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 22.4 مليار دولار خلال 2017، مسجلاً زيادة بلغت نسبتها نحو 11.6%.

وأشار إلى أنه تمت زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، من خلال وصول قيمة التعاقدات التصديرية للشركات المصرية بألمانيا إلى ‏130 مليون دولار، وإتاحة 104 فرص تصديرية بقيمة ‏75 مليون دولار بواسطة جهاز التمثيل التجاري.

ولفت أيضاً إلى رفع الحظر الروسي المفروض على تصدير البطاطس المصرية، وإلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السودان، ورفع كندا الحظر المفروض على الشحن التجاري الجوي لرحلات مصر ‏للطيران، وأخيراً إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتوقيع على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.‏

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ ‏4330 مصنعاً بـ13 مجمعاً صناعياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ12 محافظة، وذلك بهدف إحداث طفرة صناعية محلية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل، وكذا الحد من الاستيراد من الخارج.

ويعد أبرزها إنشاء مدينة الأثاث بدمياط والتي بلغت تكلفتها 2.5 مليار جنيه، وتحتوي ‏على 1400 وحدة صناعية على مساحة 331 فداناً، بالإضافة إلى إنشاء 498 مصنعًا في ثلاث مدن (بدر- الرسوة- السادات) بتكلفة 1.04 ‏مليار جنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأربعاء، ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 30.2%.

وأوضح الجهاز أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.56 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 3.50 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأشار إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر أكتوبر بنسبة 6.8%، حيث سجلت 2.42 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع جهاز الإحصاء ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام الذي قفز بنسبة 5.8%، والأسمدة بنسبة 4.5%، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 21.4%.

وأشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي مقابل نفس الفترة من عام 2017، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 1.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 23.1%، والأثاث بنسبة 0.5%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 23.8%.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع قيمـة الواردات بنسبة 21.0%، حيث بلغـت قيمتها نحو 6.98 مليار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 5.77 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل قيمتها خلال نفس الشهر من عام 2017، وأهمها الذرة بنسبة 3.4%، واللحوم بنسبة 20.5%، ومنتجات البترول بنسبة 70.4%، والمضخات والمراوح بنسبة 35.7%.