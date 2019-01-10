محام:لائحة الوثائق والمستندات بنظام الإفلاس سابقة جديدة

أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان في مقابلة مع "العربية"، أنه قبل شهر تقريبا صدرت لائحة أخرى إلى جانب اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس في المملكة، تحت مسمى "لائحة الوثائق والمستندات"، وهي سابقة جديدة، على حد تعبيره، لأنها تقطر المستندات المطلوبة التي على الشركة تقديمها إن كانت ترغب في تقديم طلب للحماية من الدائنين ضمن نظام الإفلاس الجديد في المملكة.

وتابع: "لقد قامت شركة وفا للتأمين بتقديم المستندات وهي "قائمة بالدائنين" للمحكمة التجارية في الرياض، في حين أن نظام الإفلاس لم يذكر كيفية شكل القائمة، وبالتالي لا تزال تعتبر هذه المسألة غامضة، علماً أن هذه المستندات تدور حول المديونية وما يمكن أن يقابل هذه المديوينة من أصول للشركة، كيفية إغلاق هذه المديونية.

ووفق نظام الإفلاس، فإنه في حال الوصول إلى موافقة ثلثي الدائنين، عندئذ تستطيع المحكمة قطعا الإجبار على القبول بخطة إعادة الهيكلة التي تقدمها الشركة المدينة.

وقال: "تعاطي القضاء السعودي مع نظام الإفلاس سيكون جديدا، ولكن القضاء السعودي لديه صلاحيات الاستفادة من الخبراء ذوي العلاقة ولديه ما يكفي من الخبرات للتعامل مع هكذا قضايا تتضمن حتما الكثير من التفاصيل المالية المعقدة".

وكانت المحكمة التجارية في الرياض قد فضت طلب الشركة #السعودية_الهندية_للتأمين التعاوني المعروفة بـ(وفا للتأمين)، إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس الجديد في السعودية.

وقالت الشركة إن قرار المحكمة يعود إلى عدم تقديم الشركة بعض المستندات اللازم إرفاقها مع الطلب، موضحة أنه يحق لها الاعتراض على قرار المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم القرار.

وأوضحت #وفا_للتأمين أن قرار المحكمة لا يعتبر نهائياً، وبالتالي لا يؤثر على الوضع القانوني لها بعد.