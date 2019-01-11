"السعودية للاستثمار الجريء" تبدأ خطة تحفيز للقطاع الخاص

قال المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إن #الشركة_السعودية_للاستثمار_الجريء التي تم تأسيسها بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بدأت في تنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأكد أنه تم تخصيص 2.8 مليار للاستثمارات الجريئة، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تقدر مبالغها بـ 200 مليار ريال.

وأضاف على هامش منتدى الرياض الاجتماعي: "تدعم الشركة ثلاثة برامج مختلفة أساسية، حيث إن كل برنامج له هدف وطبيعة معينة لمساعدة الشركات عبر الدخول معهم في شراكات استراتجية، وحصولهم على التمويل بصورة أسرع، ونشر ثقافة الوعي لدى المستثمرين لتقليل المخاطر"، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وأشار الرشيد إلى أن هدف الحكومة هو #تحفيز_القطاع_الخاص وتشجيعه وليس العائد من #الشراكات_الاستثمارية، موضحا أن مبادرة الاستثمار الجريء تركز على الاستثمار في المنشآت خلال مراحل نموها المبكرة، وسد الفجوات التمويلية الحالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ تتضمن المبادرة ثلاثة برامج أساسية وهي، برنامج الاستثمار في الشركات الناشئة، برنامج الاستثمار في الصناديق، وبرنامج الاستثمار بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل الرأس مالي لرواد الأعمال في السعودية، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، ودعم وتوليد الوظائف، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت.