أميركا تسعى لفتح أسواق أوروبا أمام منتجاتها الزراعية

لمحت #الولايات_المتحدة إلى أنها لن ترضخ لمطلب #الاتحاد_الأوروبي بتنحية الزراعة عن مباحثات تجارية بينهما، ونشرت أهدافاً تفاوضية تسعى إلى وصول شامل لمنتجات المزارع الأميركية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الممثل #التجاري الأميركي إن الأهداف، المطلوبة من قبل #الكونغرس بموجب قانون للتفاوض التجاري، تسعى لخفض الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منتجات المزارع الأميركية، أو إلغائها.

وكانت قضايا الزراعة ضمن نقاط الخلاف الكبرى في المفاوضات الماضية بشأن اتفاق تجاري واسع بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قبل تجميد المباحثات في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيسا للبلاد في عام 2016.

وأبلغت مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة سيسيليا مالمستروم الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في #واشنطن يوم الأربعاء بأن الاتحاد الذي يضم 28 دولة لا يستطيع التفاوض بشأن الزراعة في إطار مجموعة جديدة من المفاوضات المحدودة، والتي من المتوقع أن تبدأ هذا العام.

وأبلغت مالمستروم الصحافيين قائلة "أوضحنا بشدة أن الزراعة لن تكون مدرجة (على أعمال التفاوض)" وذلك بعد اجتماع مع لايتهايزر، وأضافت أن الجانبين لم يتفقا بعد على آفاق المباحثات.

واتفق ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو تموز الماضي على إعادة إطلاق المفاوضات لخفض الرسوم الجمركية على سلع صناعية بينها السيارات، وأيضا مناقشة سبل شراء أوروبا للمزيد من فول الصويا من الولايات المتحدة.