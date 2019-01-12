ترمب يعد بتحسين شروط تأشيرات العمالة الماهرة

وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتحسين شروط إقامة الأجانب المهرة الحاصلين على تراخيص عمل في #الولايات_المتحدة، وتمكينهم من أن يحظوا بفرصة السعي للحصول على #الجنسية_الأميركية.

وتعتمد على هذا النوع من #التأشيرات شركات التكنولوجيا في #سيليكون_فالي لاسيما لتوظيف العلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر الهنود.

وكتب #ترمب على تويتر "فليطمئن حاملو تأشيرات الإقامة +اتش 1-بي+: هناك تغييرات جارية لتبسيط شروط إقامتكم وجعلها دائمة، لا سيما بفضل مسار محتمل للحصول على المواطنة".

وأضاف "نريد أن نشجع الموهوبين وأصحاب المؤهلات العالية على مواصلة مسارهم المهني في الولايات المتحدة".

تحدث ترمب من قبل عن تحسين شروط تأشيرات العمل هذه، لكنه كان دائماً يؤكد أنه يعطي الأولوية للعمالة الأميركية.

تصدر الولايات المتحدة 85 ألف تأشيرة عمل سنوياً لمدة 3 سنوات للمواطنين الأجانب الذين لديهم عقد عمل. ويشكل الهنود ثلاثة أرباع المتقدمين للحصول على هذه التأشيرات.

وتعد تصاريح العمل محددة المدة المصممة في المقام الأول للعلماء والمهندسين ومبرمجي الكمبيوتر، على وجه الخصوص جسراً للكثير من الهنود الراغبين في العمل في شركات التكنولوجيا الأميركية.