الصين تعلن تخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير نشرته السبت نقلاً عن وزير التجارة إن بكين ستخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وستعالج الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنفذة لاستثمارات في البلاد.

وأوضح وزير التجارة تشونغ شان أن الصين ستسمح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد وستخفض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته شينخوا.

وأضاف أن الوزارة ستدفع باتجاه قانون للاستثمار الأجنبي، وتحسين مستوى التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية، وتشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار إلى أن الوزارة ستشجع أيضا الأجانب على الاستثمار في وسط وغرب الصين.



وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد الذي يتباطأ بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.



وقال تشونغ إن "المعالجة الملائمة" للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة مهمة كبرى للوزارة في عام 2019. لكن التقرير لم يخض في تفاصيل.

وأفاد التلفزيون الرسمي في الصين اليوم الأحد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفع 3% في 2018 إلى 135 مليار دولار.