مصر تعلن تسوية نزاع مع مستورد سيارات "مرسيدس"

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات "مرسيدس" بشأن تقييم أسعار السيارات.

وأضاف بيان الوزارة أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قراراً بتسوية وإنهاء النزاع القائم.

وكان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في "مرسيدس بنز" الألمانية زار #مصر الأسبوع الماضي، حيث التقى برئيس الوزراء وأعلن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريباً.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.