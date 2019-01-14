حساب المواطن: 3.7 مليون سعودي مستفيد من الدفعة 14

أعلن برنامج #حساب_المواطن زيادة عدد المستفيدين بالدفعة الرابعة عشرة للبرنامج بنسبة 0.5% إلى 3.7 مليون مستفيد مقارنة مع 3.69 مليون مستفيد بالدفعة السابقة.

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الرابعة عشرة في شهر يناير 2019 أكثر من 2.4 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.

وأظهرت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%.

وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%.

كما أظهرت أرقام الدفعة الرابعة عشرة بأن 83% من إجمالي المستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ونّوه المتحدث الرسمي بأهمية الإفصاح وتعبئة البيانات بشكل محدد ودقيق لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعات القادمة، وذلك عند مطابقة بيانات المتقدم مع الجهات المعنية وذات العلاقة.