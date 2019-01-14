رئيس أبل حصل على 136 مليون دولار في 2018 لهذا السبب

حقق الرئيس التنفيذي لأبل تيم كول 15 مليون دولار في عام 2018، وفقا لإفصاح نشر على موقع الشركة الإلكتروني.

ويشمل المبلغ راتباً سنوياً بـ3 ملايين دولار و12 مليون دولار حوافز المكافأت من تحقيق أهداف الأداء المتعلقة بالمبيعات والدخل التشغيلي و294,082 دولاراً صرفت لدفع قيمة تذكرة طائرة خاصة استقلها كوك في وقت سابق.

ولايشمل ذلك حوافز الأسهم الضخمة التي تقدمها #شركة_أبل لرئيسها التنفيذي كجزي من منحة عام 2011.

وصرح كوك أنه قام بصرف مبلغ 121 مليون دولار من أسهم منحة في وقت سابق من هذا العام. ولا يزال لدى كوك 1.5 مليون سهم من أسهم شركة أبل التي لم تمنح بقيمة 189 مليون دولار بسعر السهم الحالي.

كما كشفت أبل يوم الثلاثاء عن حجم الدخل المتوسط للموظفين بقيمة 55,426 دولار، وهو ما يعني أن نصف مجموع موظفي الشركة وهم 132 ألف موظف يتقاضون أقل من ذلك ونصفهم يتقاضون رواتب أعلى. فالعديد من موظفي شركة أبل يعملون في متاجر التجزئة ومركز اتصال "أبل كير" ويؤثرون على التعويضات المتوسطة للموظفين.

فعلى سبيل المثال، الدخل المتوسط لموظفي "فيسبوك" يرتفع بشكل ملحوظ بأكثر من 240 ألف دولار في السنة، لكن ليس لدى "فيسبوك" أي موظفين يعملون في محال للتجزئة أو في مراكز اتصال لخدمة العملاء.

ويعتبر تعويض كوك – دون احتساب رصيدة المقيد من الأسهم – هو 283 ضعفا لما يجنيه الموظف المتوسط في شركة أبل. وحصل الرؤساء التنفيذيون لأبل على رواتب جيدة في العام الماضي، حيث حصل رئيس الشؤون المالية لوكا مايستيري والمستشار العام كيت آدامز ورئيسية المبيعات أنجيلا أهرندس والرئيس التنفيذي للعمليات جيف وليمز أكثرمن 26 مليون دولار لكل منهما.

وقالت أبل في تقرير لها "نعتقد أن #التعويضات_المدفوعة لموظفينا التنفيذيين في 2018 تعكس مدى مساهماتهم الجادة في تطوير الأداء".

وكشف كوك في قت سابق عام 2015 أنه يخطط لتقديم ثروته كاملة للأعمال الخيرية.

وتبرع في عام 2018 بمبلغ 5 ملايين دولار في أسهم شركة أبل للأعمال الخيرية دون تحديد نوع هذا العمل أو الوجهه التي قدمها لها، وفقا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصة.