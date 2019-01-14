ماي تحذر من تفكك المملكة المتحدة بدون اتفاق بريكست

حذرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، من أن عدم الموافقة على خطتِها لخروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي قد يؤدي إلى فشل BREXIT برمته وبقاء بريطانيا داخل الاتحاد.

كما حذرت ماي من أن عدم إقرار خطة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة مع تزايد التوقعات بعدم تمرير خطة ماي لهذا الخروج والتي سيصوت عليها البرلمان يوم غد.

من جهته أرسل الاتحاد الأوروبي رسائلَ إلى ماي يطمئن فيها إلى التزامه بالعمل على التوصل إلى #اتفاق_تجارة خلال الفترة الانتقالية لتفادي اللجوء إلى الخطة البديلة.

وتقضي الخطة البديلة بمنح #إيرلندا_الشمالية وضعا مختلفا عن باقي #المملكة_المتحدة الأمر ما يرفضه مختلف الأطراف في الجانب البريطاني.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بموقفه الرافض للتفاوض مجددا على شروط جديدة للاتفاق في حال رفض البريطانيون الاتفاق الموقع خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت ماي إنه في حال عدم تحقيق "بريكست" سنكون قد قوضنا ديمقراطيتنا، في إشارة إلى نتائج الاستفتاء الشعبي على بريكست.

ويعج مشهد انفصال #بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بتعقيدات كثيرة، مع تصميم زعيم المعارضة البريطاني جيريمي كوربين بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون "كارثيا"، وإنه سيحبذ في هذه الحالة التوصل لاتفاق على إجراء استفتاء ثان.