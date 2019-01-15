الربط الكهربائي الخليجي: نستهدف أسعار تنافسية الطاقة

أكد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة #الربط_الكهربائي الخليجي أن الخطة المستقبلية للهيئة تركز على توفير مزيد من الخيارات فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتحقيق الوفرة التي تغطي تلك الاحتياجات، وتضمن الحصول على طاقة مستمرة في جميع الظروف وبأنسب الأسعار.

وأضاف الإبراهيم خلال مشاركته في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها والقيام بدورها الريادي لتأمين مصادر طاقة حيوية ولضمان أمن الطاقة لجميع دول المجلس، الذي يعتبر أحد أهم وأبرز القضايا الحيوية على المستوى الدولي.

وأوضح أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي أكثر من 220 مليون دولار وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون، لترتفع قيمة الوفر للمشروع إلى 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى نهاية 2018، موكداً أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وتخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل #الانبعاثات_الكربونية، وفقا لما نقلتة صحيفة "الاقتصادية".

وأشار إلى أن الهيئة تحرص على الحضور في الفعاليات الكبرى التي يشارك فيها خبراء دوليون وإقليميون لمناقشة الآراء والأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

وتشارك هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض القمّة العالمية لطاقة المستقبل، الذي يعد إحدى الفعّاليات البارزة ضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة 2019، الذي تستضيفه شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر" تحت شعار "تقارب القطاعات، تسريع وتيرة التنمية المستدامة".

يذكر أن أسبوع أبو ظبي للاستدامة أحد أكبر التجمعات المعنية بمجال الاستدامة على مستوى العالم، حيث يهدف إلى استكشاف سبل دمج القطاعات للنهوض بالأعمال والاقتصادات العالمية، إلى جانب المساهمة في معالجة بعض أكثر التحديات إلحاحا في مجال الاستدامة، ففي عام 2018، ضم المعرض 850 شركة عارضة من 75 دولة حيث استقطبت 38 ألف مشارك من 175 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي.

ويناقش أسبوع أبو ظبي للاستدامة عدة محاور بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتركز محاور الأسبوع على قضايا الطاقة والتغير المناخي والمياه ومستقبل التنقل والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا لحياة أفضل والشباب والرقمنة.

وتضمنت أجندة أسبوع أبو ظبي للاستدامة العديد من الفعاليات المصاحبة إلى جانب حفل الافتتاح، ومن أبرزها #قمة_طاقة_المستقبل، جائزة زايد للاستدامة، ومعرض القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، كما تضمن أيضا سلسلة من المبادرات المتعلقة بالشباب، من ضمنها الملتقى الحصري للطلبة، وملتقى "تبادل الابتكارات في مجال المناخ" .