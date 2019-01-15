إيفانكا ترمب ستساعد باختيار رئيس البنك الدولي

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن #إيفانكا_ترمب ستساعد في عملية اختيار إدارة ترمب مرشحاً أميركياً لمنصب رئيس البنك الدولي.

ويوم الاثنين، نفى المسؤول - الذي طلب عدم نشر اسمه - تقريرا لصحيفة فايننشال تايمز طرح اسم إيفانكا كمرشحة محتملة للمنصب وكررته وسائل إعلامية أخرى عديدة في مطلع الأسبوع.

وقال المسؤول إن #وزير_الخزانة، ستيفن منوتشين وميك مولفيني كبير موظفي البيت الأبيض "طلبا من إيفانكا ترمب المساعدة في إدارة عملية اختيار مرشح، لأنها عملت عن كثب مع قيادة البنك الدولي لمدة عامين. التقارير التي تفيد أنها مرشحة كاذبة".

ولم يتسن الاتصال بالمتحدثة باسم وزارة الخزانة للتعقيب.

وعملت إيفانكا ترمب مع البنك الدولي ورئيسه جيم يونغ كيم، الذي سيترك منصبه، لمدة عامين لإطلاق صندوق لرائدات الأعمال بقيمة 1.6 مليار دولار بالتعاون مع 13 دولة مانحة أخرى لجمع أموال لرائدات الأعمال في دول نامية.

وللولايات المتحدة حصة تصويت مسيطرة في البنك الدولي وتختار عادة رئيس المؤسسة منذ بدء نشاط البنك في عام 1946.

وأعلن كيم الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنه سيترك منصبه اعتباراً من أول فبراير شباط، وذلك قبل انتهاء فترته بأكثر من ثلاث سنوات في عام 2022 وسط خلافات مع سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التغيرات المناخية والحاجة إلى المزيد من الموارد للتنمية.

وسينضم كيم إلى صندوق غلوبال انفراستركشر بارتنرز للاستثمار المباشر.

وأعلن البنك أن مجلسه التنفيذي سيبدأ في قبول طلبات الترشيح بداية من السابع من فبراير شباط. وقال إنه على المرشحين الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية للبنك لعام 2030 وغيرها.