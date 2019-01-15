تراجع الفائض التجاري لمنطقة اليورو لـ19 مليار يورو

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء أن الفائض في تجارة منطقة اليورو مع بقية دول العالم تراجع في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي بسب ارتفاع حاد للواردات.



وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم إن الفائض التجاري للدول التسعة عشر بمنطقة اليورو بلغ 19 مليار يورو (21.7 مليار دولار)، بحسب البيانات غير المعدلة في ضوء العوامل الموسمية، انخفاضا من 23.4 مليار يورو في نوفمبر تشرين الثاني 2017.



وزادت الواردات 4.7% بينما ارتفعت الصادرات 1.9% .



كما سجل الميزان التجاري تراجعا بنسبة مماثلة على مدى 11 شهرا إلى نوفمبر تشرين الثاني.



ولم يذكر المكتب بيانات مفصلة لمنطقة اليورو، لكن واردات الاتحاد الأوروبي ككل من الطاقة في أول 11 شهرا من 2018 زادت 25% على أساس سنوي بينما ارتفعت صادرات الطاقة 17%.



وعلى مدى 11 شهرا نما الفائض في تجارة الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة وزاد العجز مع #الصين. كما ارتفع العجز في تجارة الاتحاد مع روسيا والنرويج موردي الطاقة الرئيسيين للمنطقة.



وعلى أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ارتفع الفائض التجاري لمنطقة اليورو فعليا إلى 15.1 مليار يورو من 13.5 مليار يورو في أكتوبر تشرين الأول.

وزادت الصادرات 1%، بينما انخفضت الواردات 1.9%.