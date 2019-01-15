الرواتب بالسعودية مقبلة على ارتفاع في 2019 لهذه الأسباب

أكد TREFOR MURPHY الرئيس التنفيذي لشركة Cooper Fitch أن الرواتب في السعودية سترتفع بنحو 5% إلى 6% في المتوسط خلال العام الجاري، استناداً إلى توقعات بتحسن أسعار النفط والنمو الاقتصادي في المملكة.

وقال في حديث إلى "العربية": "توقعنا نمواً بـ2 إلى 3% في رواتب عام 2018، وأعتقد أن النسبة الفعلية ستكون أقل من ذلك لتظهر استقراراً في الرواتب. أما لهذه السنة فنتوقع نمواً للرواتب بين 5% و 6% بسبب توقعاتنا لتحسن النمو الاقتصادي وأسعار النفط، وبدء التوظيف في مشاريع السعودية الضخمة مثل #نيوم ومشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية".

وأوضح أن من بين القطاعات التي ستشهد تحديات هذه السنة، القطاع العقاري وبالتالي "لا نتوقع زيادة في رواتب موظفي القطاع باستثناء الوظائف التي ستخلق مع بدء المشاريع الكبرى مثل نيوم والبحر الأحمر.. كذلك نتوقع أن تشهد شركات قطاع التصنيع بعض التباطؤ في النمو في 2019، لأنها شهدت في السنوات الخمس أو الست السابقة نمواً أفضل من غيرها. أما القطاعات التي ستشهد النمو الأكبر فهي تلك المتعلقة بالتكنولوجيا والتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Cooper Fitch أيضاً إن الفرص موجودة في المراتب الوظيفية كافة، لكن ربما نسب التوظيف الأكبر ستكون للخريجين الجدد ولأصحاب الخبرة المتوسطة من حيث السنوات في سوق العمل. أما الوظائف الجديدة لهذه السنة فستكون في المشاريع الضخمة وفي قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن قطاع البنوك سيشهد نمواً أفضل من السنوات التي سبقت، وكذلك شركات الاستشارات في المجالات كافة، معتبراً أن عام 2019 سيكون عاماً حافلاً للسعودية.