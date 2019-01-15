مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش تقرير رؤية السعودية 2030

استعرض #مجلس_الشؤون_الاقتصادية والتنمية باجتماعه مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية منها التقرير الدوري الربع سنوي لبرامج تحقيق #رؤية_السعودية_2030.

وتناول التقرير المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات #الاقتصاد_الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج.

كما ناقش المجلس عدداً من التحديات التي أوردها التقرير على مستوى البرامج والمخاطر ذات العلاقة، إضافة لتكامل جهود الجهات التنفيذية لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.