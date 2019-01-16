الأمن الغذائي يتصدر جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية

أعلن السفير محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمقرر انعقادها الأحد المقبل برئاسة لبنان، يتضمن 27 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرزها موضوع "الأمن الغذائي العربي".

وأكد عفيفي على أهمية القمة في دورتها الجديدة التي تعقد تحت شعار "الإنسان محور التنمية : الاستثمار في الإنسان"، في إطار "الحرص والاهتمام الكبيرين لمخاطبة احتياجات المواطن العربي العادي".

وتسبق القمة اجتماعات اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد على مستوى كبار المسؤولين بعد غد الخميس، والمشكلة من ترويكا القمة "مصر والسعودية ولبنان"، وترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي "السودان والعراق وسلطنة عُمان" .