ألمانيا: بالإمكان دراسة تأجيل "بريكست"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يمكن النظر في تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن إذا ذكرت بريطانيا أولاً بوضوح إلى أين تتجه؟

ومن المقرر أن تغادر #بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس باتفاق أو بدون اتفاق. ويتطلب التمديد موافقة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى.

وقال ماس أمام البرلمان الألماني، إن #الاتحاد_الأوروبي مستعد للنظر بعناية في اقتراح بريطاني جديد، ولكن "بالكاد يمكن تصور" أن اتفاق الانسحاب الذي رفضه المشرعون البريطانيون هذا الأسبوع يمكن إعادة فتحه.

وأضاف أن هناك حاجة "لوجهة نظر واضحة" من بريطانيا "للإجابة عن السؤال عما إذا كان يمكن أن يكون هناك (تمديد) وإلى أمتى".

وقال ماس إن رسالته إلى المشرعين البريطانيين هي: "أظهرتم بشكل مؤثر شعوركم بالكوميديا السوداء في الأيام الأخيرة، والآن نحن نعتمد على براغماتيتكم الأسطورية وشعوركم بالواقع".