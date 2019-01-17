الفالح: أرامكو تسعى لشراء حصة بمشروع روسي للغاز المسال

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن #أرامكو جادة بشأن شراء حصة في مشروع للغاز المسال في روسيا، لكنه أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق بعد على السعر أو شروط الصفقة.

من جهته، قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات الاستثمار مع #السعودية.

والتقى كيريل ديمترييف، رئيس الصندوق السيادي بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولين سعوديين آخرين في الرياض لمناقشة مشروعات في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات والكيماويات الغازية وخدمات حقول #النفط، بالإضافة إلى مجالات أخرى، وفقا لما ذكره الصندوق في بيان.

وكان الصندوق قال الشهر الماضي، إنه يدرس الاستثمار في #مشروع_الغاز_الطبيعي المسال القطبي التابع لـ"نوفاتك" الروسية مع شركة #أرامكو السعودية.

"أرامكو شريك رائع لروسيا"

وقال ديمترييف إن التعاون مع السعودية لا يقتصر فقط على خفض إنتاج النفط، لكن أيضاً في الخدمات النفطية والتكنولوجيا المتعلقة بالنفط، إضافة إلى مجالات الغاز المسال والبتروكيماويات.

وأشار إلى أن #أرامكو السعودية "تعتبر شريكاً رائعاً لروسيا خاصة في مجال البتروكيماويات، والذي يعتبر واعداً جداً بالنسبة لنا".

وأضاف: "كما ذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تعاون روسيا مع #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي مستمر في مجالات عدة، إذ لدينا استثمارات مع الصندوق بعضها في شركات المعدات والتي لديها انكشاف على 40% من الأسواق".

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أيضاً: "أجرينا لقاءات عدة خلال زيارتنا هذه للسعودية، أبرزها كان مع شركة #أرامكو السعودية ووزير الطاقة السعودي، ونتطلع إلى إجراء لقاء مع شركة معادن ونأمل التعاون مع السعودية في مجالات الأسمدة والتكنولوجيا".

من جهة أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إنه يعتزم لقاء وزير الطاقة السعودي خالد #الفالح في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو مؤتمر سنوي يجمع قادة السياسة والأعمال، في الفترة من 23 وحتى 26 يناير/كانون الثاني في منتجع التزلج السويسري.