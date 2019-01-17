تباطؤ تضخم منطقة اليورو يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة

قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو تباطأ خلال ديسمبر كانون الأول إلى 1.6% على أساس سنوي، فيما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة عند مستويات منخفضة في تأكيد لتقديرات أولية أصدرها المكتب في وقت سابق هذا الشهر.



وأكدت الأرقام النهائية أن التضخم تراجع عن النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي وهي ما يقل قليلا فقط عن 2% بما يُعقد خططا بشأن زيادة محتملة في سعر الفائدة هذا العام.



وقال يوروستات إن الأسعار في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، ارتفعت 1.6% في ديسمبر كانون الأول على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤا عن ارتفاع بلغ 1.9% في نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم دون تغير يذكر بما يتماشى مع توقعات السوق.



وأفادت يورستات أن مؤشرا أساسيا للتضخم يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، ويستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليؤكد بذلك تقديراته الصادرة في وقت سابق وتوقعات الخبراء.



واستقر مؤشر أضيق نطاقا يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند واحد بالمئة في تأكيد للتقديرات الأولية.



وكبح التضخم تباطؤ حاد في زيادات أسعار الطاقة، التي ارتفعت 5.4% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع زيادة بنسبة 9.1% في نوفمبر تشرين الثاني. وانخفضت أسعار الطاقة على أساس شهري بنسبة 3.2% .