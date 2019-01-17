زعيم العمال مخاطباً ماي: عليكِ التخلي عن الخطوط الحمر!

المصدر: هاستينغس – أ ف ب

طالب زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيرمي كوربين، الخميس، رئيسة الوزراء #تيريزا_ماي بالتخلي عن "الخطوط الحمر" التي حددتها بشأن بريكست إذا كانت تريد التحاور مع المعارضة.

وقال كوربن، في خطاب أمام ناشطين في هاستينغس (جنوب شرق انجلترا)، "على ماي أن تتخلى عن خطوطها الحمر"، داعيا أيضا الى استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ودعا ماي إلى التباحث بجدية "حول طريقة التفكير بالمستقبل"، محذرا إياها من محاولة "ابتزاز النواب للتصويت مرة جديدة على اتفاقها المتسرع".

وبعد رفض البرلمان اتفاق #بريكست بغالبية ساحقة مساء الثلاثاء، ونجاتها من مذكرة لحجب الثقة بفارق 19 صوتا فقط، قررت ماي استقبال قادة المعارضة في محاولة للتوصل إلى توافق.

وقال كوربين "لكن عرض التباحث تبين أنه مجرد للإعلام"، معتبرا أن ماي "لم تدرك حجم" أحداث الأسبوع.

وبينت الخطوط الحمر التي رسمتها ماي، رغبتها بالخروج من الاتحاد الجمركي الأوروبي بينما يريد حزب العمال البقاء فيه. وترغب ماي أيضا في وقف حرية تنقل المواطنين الأوروبيين.