فرنسا تطلق "خطة طوارئ" للتعامل مع "بريكست فوضوي"

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الخميس، إطلاق خطة مرتبطة باحتمال حدوث "بريكست بدون اتفاق".

وكشف فيليب بعد اجتماع مع عدد من الوزراء في قصر ماتينيون في باريس، أن هذه الخطة "تتضمن إجراءات تشريعية وأخرى قانونية تستهدف العمل على ألا يحدث انقطاع في مسألة الحقوق، وأن تكون حقوق مواطنينا وشركاتنا محمية فعلاً".

وعقد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اجتماعاً وزارياً خاصاً اليوم، حول كيفية تعامل بلاده مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق".

وتبنى البرلمان الفرنسي أمس الأربعاء قانوناً يسمح باتخاذ إجراءات طارئة بعد 30 مارس في حالة مغادرة #بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق.

ويمكن أن تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من المشاكل في التجارة والنقل عبر الحدود، لا سيما من خلال النفق الأوروبي تحت القناة الإنجليزية، والسماح للعمال البريطانيين والمتقاعدين المقيمين في #فرنسا بإذن مؤقت للبقاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.

وأوضحت مراسلة العربية في لندن، كارينا كامل، أن #فرنسا بدأت تتهيأ لهذا الاحتمال بوضع خطة طوارئ نظراً للحركة التجارية الحيوية بين الجانبين، ووجود صناعات عديدة تعتمد اعتماداً كلياً على سلاسة تنقل الأفراد والبضائع.

وقالت: "ما نعرفه حتى الآن أن الحكومة الفرنسية تستثمر 50 مليون يورو لتهيئة الموانئ والمطارات المختلفة للتعامل مع #بريكست بدون اتفاق، كما تم تعيين موظفين إضافيين على الحدود الفرنسية البريطانية".

ولفتت إلى أن ثمة مشكلة تتعلق بكيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من البريطانيين المقيمين في فرنسا، مضيفة أن الحكومة الفرنسية أبدت استعدادها لطرح حزمة الإجراءات على البرلمان.

ورفض برلمان بريطانيا اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي حول #بريكست مساء الثلاثاء.

ودعا زعيم المعارضة جيريمي كوربين على الفور إلى تصويت بحجب الثقة، لكن حكومة ماي نجت منه مساء أمس الأربعاء.