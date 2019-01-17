هذه هي الفرص الاستثمارية في أفريقيا أمام اقتصاد مصر

تدرس وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر مقترحات رجال الأعمال والشركات المصرية المستثمرة في أفريقيا بشأن إصدار قانون صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وأكدت الوزارة، أنها تدرس نماذج مختلفة في عدد من الدول أثناء وضع المسودة الأولية لمشروع إصدار القانون، منها بريطانيا وفرنسا.

وتم إرسال هذه المسودة إلى جميع الوزارات المعنية، حيث تعمل الوزارة حاليا على إعداد مسودة نهائية، لعرضها على مجلس الوزراء.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من مؤسسات التمويل الدولية، منها البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبدوا عزمهم دعم صندوق تشجيع وضمان الاستثمار في أفريقيا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس شركة باك تيك " PACK-TEC" أن أحد أهداف الصندوق هو عرض الحاجات الاستثمارية في أفريقيا سواء من حيث الدول أو المنتجات على المستثمرين المصريين.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي هو ليس التصدير، بل تنمية أفريقيا عبر الدخول في شراكات صناعية وإنشاء قواعد صناعية وتطوير البنية التحتية في الدول الأفريقية، وفي الوقت عينه إنشاء علاقة بين المصنعين المصريين والمصنعين الأفريقيين.

وشدد على ضرورة نقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الأفريقية لتوظيف أكبر عدد ممكن من اليد العاملة بأسرع وقت ممكن، على خلاف المنشآت الكبيرة التي تحتاج إلى وقت كبير للتنفيذ.