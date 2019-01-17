"العمل" تُطلق مبادرة تعويض الكفاءات بالسعودية

أعلنت وزارة العمل #السعودية إطلاق مبادرة تعويض الكفاءات من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لـ #تحفيز_القطاع_الخاص_للتوطين والإسهام في استقرار القطاع الخاص واستمراره بكفاءة. وقالت الوزارة، اليوم، عن المبادرة: من أجل تعويض مغادرة الكفاءات في التخصصات النادرة، تأتي المبادرة لتقدم حلولاً مثالية وسريعة للمنشآت.

وأوضحت الوزارة: هي مبادرة للتأشيرات التعويضية أطلقتها المنظومة لتعويض #نقص_الكفاءات_الوطنية في تخصصات نادرة أو مهن لا يمكن توطينها حالياً بسبب عدم وجود مَن يشغلها من المواطنين.

وتابعت: تهدف إلى إعطاء حلول مثالية وسريعة لمنشآت القطاع الخاص، وتعويض مغادرة الكفاءات وتستفيد من المبادرة منشآت القطاع الخاص في النطاقين البلاتيني والأخضر المرتفع.

وأوضحت الوزارة أن الفئات المستهدفة من المبادرة هي منشآت القطاع الخاص المميزة التي تقع في النطاق البلاتيني والأخضر المرتفع.