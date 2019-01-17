29 يناير موعد التصويت على الخطة البديلة للبريكست

أعلن مجلس العموم البريطاني أن التصويت على الخطة البديلة للخروج من #الاتحاد_الأوروبي سيجرى في 29 يناير الجاري.

وصوت مجلس العموم البريطاني بالرفض على الخطة التي اتفقت عليها رئيسة الوزراء تريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، بأغلبية بلغت 432 نائبا، مقابل 202.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد بتفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة.

واتفق الاتحاد الأوروبي مع رئيسة وزراء #بريطانيا على اتفاق الانسحاب، ووافقت عليه الدول الأعضاء، وبقي على تنفيذه فقط موافقة مجلس العموم البريطاني، الذي رفض الاتفاق رفضا ساحقا.

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية.

وترى المفوضية الأوروبية أنه من الضروري والعاجل اعتماد هذه التدابير لضمان إمكانية تطبيق خطة الطوارئ في 30 مارس 2019 من أجل تقليل الأضرار.