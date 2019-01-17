4 خطوط حمراء لـ"بريكست" تشعل الخلاف بين ماي ومعارضيها

بعدما نجت تيريزا #ماي من تصويت حجب الثقة عن حكومتها يوم أمس، تتجه الأنظار حالياً نحو الخطة البديلة التي يتوجب على تيريزا ماي تقديمها للبرلمان البريطاني يوم الاثنين المقبل وفقاً للقانون.

ولكن بناء على الانقسامات الحاصلة داخل دائرة البرلمان البريطاني، فمن المتوقع أن تطلب ماي تجميد المادة 50، أي تأجيل موعد البريكست لما بعد 29 مارس المقبل وذلك لمنحها المزيد من الوقت لإيجاد حل يرضي الجميع.

وهذا تحديداً ما تقوم به ماي حالياً، وفق ما أوضحت مراسلة العربية كارينا كامل، حيث بدأت منذ يوم أمس الاجتماع مع بعض الأحزاب الإقليمية (الأحزاب التي تمثل اسكوتلندا، والحزب الليبرالي الديمقراطي..).

غير أنه كان لافتاً عدم لقائها حتى الآن مع حزب العمال، ولعل ذلك يعود إلى خيبة الأمل من جراء رفض رئيس حزب العمال جيرمي كوربين الجلوس على طاولة المفاوضات مع ماي، بشرط استبعادها تماما فكرة الخروج الفوضوي من الاتحاد الأوروبي أو NO DEAL، الأمر الذي لم تقبله حتى الآن.

وهنا تشير مراسلة العربية كارينا كامل إلى أن عدم لقاء الثنائي كوربين - ماي، مرده إلى أن حزب العمال يحاول الضغط على الحكومة لإجراء انتخابات جديدة.

من جهة أخرى، يقول البعض إن المشكلة الأساسية تكمن في تمسك تيريزا ماي بما وصفه البعض بـ"الخطوط الحمراء"، بدون إبداء أي ليونة تجاه هذه الخطوط:

أولا- أن يكون هناك بريكست فعلي بكل ما للكلمة من معنى وليس "نصف بريكست".

ثانياً- أن تظل المملكة المتحدة "متحدة" ولا يكون هناك تفريق بين المناطق المختلفة، وهنا تأتي مسألة الـBackstop بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ثالثا- مسألة التحكم في الحدود، وعدم سيطرة محكمة العدل الأوروبية.

رابعاً- أن يكون لبريطانيا الحق في إبرام صفقات تجارية عالمية، وهنا تبرز مشكلة أساسية أخرى، حيث يتحدث البعض عن بقاء بريطانيا في وحدة جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر سيصعب على بريطانيا إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى.

وتنوه كارينا كامل إلى انقسام واضح بين الوزراء في حكومة ماي: قسمٌ يؤيد فكرة "Manage NO DEAL" أي الخروج بدون اتفاق ولكن بطريقة شبه منظمة، بحيث تدفع بريطانيا فاتورة الطلاق ثم في ما بعد تبرم اتفاقيات تجارية بناء على القطاعات والصناعات المختلفة.