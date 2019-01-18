الكويت تدرس زيادة استثماراتها في بريطانيا

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر رسمية أن #الهيئة_العامة_للاستثمار_الكويتية قد تزيد حجم استثماراتها في بريطانيا خلال الفترة المقبلة إذا "وجدت الفرص الاستثمارية المناسبة".



ونقلت الجريدة عن المصادر قولها إن الهيئة اتصلت بمديري محافظها في #بريطانيا خلال الفترة الأخيرة لتقييم الموقف.



وأضافت أن هناك توافقاً على أن "أزمة عدم التصديق على الاتفاق المنظم للخروج من التكتل الأوروبي #بريكست قد يوفّر فرصاً مغرية ينبغي انتهازها".