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الكويت تدرس زيادة استثماراتها في بريطانيا

المصدر: القاهرة - رويترز
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ذكرت صحيفة الرأي الكويتية في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر رسمية أن #الهيئة_العامة_للاستثمار_الكويتية قد تزيد حجم استثماراتها في بريطانيا خلال الفترة المقبلة إذا "وجدت الفرص الاستثمارية المناسبة".

ونقلت الجريدة عن المصادر قولها إن الهيئة اتصلت بمديري محافظها في #بريطانيا خلال الفترة الأخيرة لتقييم الموقف.

وأضافت أن هناك توافقاً على أن "أزمة عدم التصديق على الاتفاق المنظم للخروج من التكتل الأوروبي #بريكست قد يوفّر فرصاً مغرية ينبغي انتهازها".

كلمات دالّة

#بريكست, #بريطانيا, #الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

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