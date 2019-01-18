وزير الخزانة الأميركي يناقش رفع رسوم جمركية عن الصين

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، ناقش رفع بعض أو كل #الرسوم_الجمركية المفروضة على واردات صينية واقترح تقديم عرض بإلغاء تلك الرسوم أثناء المناقشات التجارية، التي من المقرر أن تبدأ بين البلدين في الثلاثين من يناير.



لكن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر قاوم الفكرة، ولم يتم حتى تقديم الاقتراح إلى الرئيس دونالد ترمب، حسبما قالت الصحيفة.



ونفى متحدث باسم وزارة الخزانة التقرير.



وقال المتحدث "لم يقدم الوزير منوتشين ولا السفير لايتهايزر أي توصيات إلى أحد فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أو مسائل أخرى في المفاوضات مع الصين... هذه عملية مستمرة مع الصينيين ما زالت أبعد ما تكون عن الاكتمال".



وسيزور نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خي الولايات المتحدة في الثلاثين والحادي والثلاثين من يناير للمشاركة في أحدث جولة من محادثات التجارة التي تهدف إلى حل نزاع تجاري مرير بين أكبر اقتصادين في العالم.



واتفقت واشنطن وبكين في ديسمبر على هدنة مدتها 90 يوما في حربهما التجارية التي عطلت تدفق بضائع بمئات المليارات من الدولارات.



واجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون على مستوى عال في بكين الأسبوع الماضي لمناقشة عروض الصين لمعالجة شكاوى أميركية بشأن سرقة الملكية الفكرية وزيادة المشتريات من البضائع والخدمات الأميركية.



ومن المقرر أن ترفع إدارة ترمب #الرسوم_الجمركية على بضائع صينية قيمتها 200 مليار دولار، من 10% إلى 25% في الثاني من مارس.