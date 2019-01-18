40 مليون دولار تكلفة كيلومتر واحد لـ"هايبرلوب" أبوظبي

كشف بيبوب جريستا رئيس مجلس إدارة شركة "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز"، أن تكلفة نظام #هايبرلوب أبوظبي - دبي تتراوح بين 20 و40 مليون دولار للكيلو متر الواحد، مؤكداً أن المشروع سيحقق أرباحاً للدولة بعد تغطية تكلفته الاستثمارية في غضون 8-15 عاماً.

وقال إن المشروع يسير بخطى سريعة في إطار الجدول الزمني المحدد له، حيث إنه من المقرر الانتهاء من القسم الأول لعملياته التشغيلية بحلول موعد معرض #إكسبو_2020، وهي المرحلة التي يبلغ طولها 10 كيلومترات.

يذكر أن أنظمة #هايبرلوب تستخدم المغناطيس لتخفيف وزن حجيرات داخل أنبوب مفرغ من الهواء، ما يخلق ظروفاً تسمح لها بنقل الأشخاص والبضائع بسرعات تصل إلى أكثر من 1100 كيلومتر في الساعة، ويتخذ المشروع موقعه في أرض مملوكة من قبل شركة "الدار" بمنطقة سيح السديرة في أبوظبي، بالقرب من مشروع "الغدير السكني" التابع للدار العقارية، بين إمارتي دبي وأبوظبي، بالقرب من موقع تنظيم معرض "إكسبو 2020" ومطار آل مكتوم الدولي.

وسيتم تطوير المشروع على عدة مراحل انطلاقاً من مسافة 10 كم كمرحلة أولى، استعداداً لإنشاء شبكة "هايبرلوب" تجارية تغطي أنحاء الدولة وخارجها.