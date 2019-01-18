IMF: انفصال بريطانيا دون اتفاق هو أكبر خطر على اقتصادها

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، الخميس، إن خروج بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي بدون اتفاق إطار للحفاظ على بعض التكامل الاقتصادي هو أكبر خطر في الأجل القريب على الاقتصاد البريطاني.



وأبلغ المتحدث جاري رايس الصحافيين أن جميع النتائج المترتبة على انفصال #بريطانيا ستنطوي على تكلفة، لأنها ستزيد المعوقات إلى السوق الموحدة الحالية "السلسة" مع الاتحاد الأوروبي.



وتابع قائلا "الخروج بدون اتفاق انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو أهم خطر في الأجل القريب على الاقتصاد البريطاني".