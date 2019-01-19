الصين تخفض تقديرات نمو الناتج المحلي

قال مكتب الإحصاء في #الصين إنه عدل بالخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في 2017 إلى 6.8 بالمئة من 6.9 بالمئة في القراءة السابقة.

وأضاف مكتب الإحصاء في بيان على موقعه الإلكتروني إن حجم الناتج المحلي الإجمالي جرى تعديله بالخفض أيضا من 82.7 تريليون يوان (12.21 تريليون دولار) إلى 82.1 تريليون يوان.

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين قد تحدد مستوى مستهدفا للنمو الاقتصادي للعام الحالي يتراوح من 6 إلى 6.5 بالمئة، وهو أقل من المستوى الذي استهدفته للعام 2018.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بلجنة التنمية الوطنية والإصلاح قوله "نحن نواجه تحديات أكبر لاستقرار النمو مقارنة مع العام السابق".

وقال المسؤول أيضا "سيجري بذل المزيد من الجهود لتعزيز نمو البنية التحتية، لكن بطريقة أكثر كفاءة. الحكومات المحلية تحتاج إلى خفض #التكاليف والاعتياد على تقليل الإنفاق".

وذكرت رويترز في تقرير في 11 يناير كانون الثاني أن الصين تخطط لتحديد مستوى مستهدف أكثر انخفاضا لنمو #الناتج_المحلي الإجمالي عند 6-6.5 بالمئة في 2019 مقارنة مع المستوى الذي استهدفته للعام الماضي والبالغ حوالي 6.5 بالمئة.

وسيجري الكشف عن المستوى الرسمي المستهدف أثناء دورة الانعقاد السنوية للبرلمان في مارس آذار.

وستنشر الصين يوم الاثنين بيانات النمو الاقتصادي للربع الأخير من 2018. وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن النمو تباطأ إلى 6.4 بالمئة، وهو أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.