أفضل 6 تطبيقات للبحث عن الوظائف بالعام 2019

أصبحت عملية البحث عن #وظيفة_جديدة سهلة للغاية من خلال تثبيت واستخدام أحد تطبيقات الوظائف على #الهاتف ولكن مع وجود مئات الخيارات المتاحة على متجر كل من نظامي التشغيل آي أو إس iOS وأندرويد تبرز بعض التطبيقات الأكثر تفضيلاً لدى المستخدمين.

وسواء كان البحث عن وظيفة جديدة أو للارتقاء إلى مستوى جديد في الوظيفة، فإن عملية البحث عن وظيفة قد يكون بمثابة ألم حقيقي، ولكن لحسن الحظ فإن أيام الصحف المحلية وإعلانات الوظائف قد انتهت، وأخذت مكانها التطبيقات السهلة، وفيما يلي مجموعة مختارة من أفضل التطبيقات للبحث عن وظائف لعام 2019 على نظامي التشغيل آي أو إس وأندرويد:

1 - يُعد LinkedIn Job Search هو التطبيق المخصص للبحث عن وظائف فقط من لينكدإن LinkedIn، حيث يتيح لك جميع الأدوات التي تحتاجها للعثور على وظيفة أحلامك بسهولة.

2 - يعتبر Indeed هو موقع التوظيف رقم 1 في العالم حيث يستخدمه أكثر من 250 مليون زائر كل شهر، كما أنه يقدم لك تطبيق للأجهزة المحمولة يتيح الوصول إلى قاعدة بياناته التي تبلغ 16 مليون وظيفة بمختلف المجالات في أكثر من 60 دولة، ويدعم 28 لغة من بينها اللغة العربية.

3 - موقع Glassdoor من أفضل مواقع التوظيف وتقييم الشركات في العالم، كما أنه يقدم تطبيق للأجهزة المحمولة ليتيح الوصول إلى قاعدة بياناته التي تتضمن قوائم الوظائف مع التقييمات وردود الفعل من الموظفين وبهذا يُمكنك من معرفة ثقافة العمل بالشركات المختلفة وتحديد ما إذا كنت تريد الالتحاق للعمل بها أم لا.

4 - يتيح تطبيق Monster البحث عن فرصة جديدة خلال الملايين من الوظائف الجديدة، ويمكنك من خلاله إلقاء نظرة على ملفات الشركة أو أنواع مختلفة من الوظائف.

5 - يعتبر تطبيق Hirewire من أفضل التطبيقات للبحث عن وظائف للأشخاص الذين بلا عمل حالي وأصحاب الشركات الذين يبحثون عن موظفين جدد بأسرع وقت، حيث يهدف التطبيق إلى تمكين الباحيث من الحصول على الوظيفة في غضون 24 ساعة، كما يستخدم التطبيق أكثر من 5000 شركة في قطاع الخدمات لإيجاد موظفين جدد وهذا سبب سرعته في إيجاد الوظائف.

6 - يتيح تطبيق ExpressJobs البحث عن وظيفة جديدة من بين الآلاف من الوظائف في الخدمات الإدارية، المكتبية والتجارية، الصناعات الخفيفة والمجالات المهنية.