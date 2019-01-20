الصندوق السيادي الكويتي يدرس زيادة استثماراته ببريطانيا

ذكرت مصادر رسمية أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد تزيد حجم استثماراتها في #بريطانيا خلال الفترة المقبلة إذا "وجدت الفرص الاستثمارية المناسبة".

ونقلت صحيفة الراي الكويتية عن المصادر قولها إن الهيئة اتصلت بمديري محافظها في بريطانيا خلال الفترة الأخيرة لتقييم الموقف.

وأضافت أن هناك توافقاً على أن "أزمة عدم التصديق على الاتفاق المنظم للخروج من التكتل الأوروبي بريكست قد يوفّر فرصاً مغرية ينبغي انتهازها".

يذكر أن ماي قد قالت، بعد التصويت في البرلمان برفض اتفاق كانت قد توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، إن سياسة الحكومة ما زالت تتمثل في البقاء خارج الاتحاد الجمركي.



وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إنه إذا ما تخلت بريطانيا عن هذا الرفض، فسيكون الاتحاد راغبا في التفاوض، وقد يذلل هذا الصعوبات ذات الصلة بالحدود الأيرلندية، العقبة الأساسية في المباحثات.