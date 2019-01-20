المجلس السعودي الإماراتي يطلق 7 مبادرات استراتيجية

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول، في أبوظبي، حيث أعلنت عن إطلاق سبع مبادرات استراتيجية على رأسها العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها.

ويعتبر التحالف السعودي الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً، إذ يأتي حجم الصناديق السيادية للمملكة و #الإمارات مجتمعة في المركز الثاني عالمياً، فيما تحتل الدولتان المركز الثامن عالمياً من حيث حجم صادرات السلع والخدمات بحسب بيانات البنك الدولي.

وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز السابع عشر عالمياً، وتمتلك الدولتان مخزون #نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي بنسبة تشكل نحو 24%.

يذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولتي الإمارات و #السعودية في مايو 2016، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري.