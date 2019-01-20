ترمب يبدي تفاؤلا تجاه الصين: هناك فرص جيدة لإبرام اتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إن تقدما يتحقق صوب اتفاق تجارة مع #الصين ، نافيا بحث إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.



وأبلغ #ترمب الصحافيين قائلاً "الأمور تمضي على نحو جيد جدا مع الصين في ما يتعلق بالتجارة"، مضيفاً أنه رأى بعض "التقارير الكاذبة" التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية سيتم إلغاؤها.



أضاف "إذا أبرمنا اتفاقا، فبالتأكيد لن تكون لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقا ستكون لدينا عقوبات.



وتابع: "عقدنا بالفعل عددا استثنائيا جدا من الاجتماعات، وهناك إمكانية جيدة للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر يمضي جيداً. أستطيع أن أقول إنه يمضي بصورة جيدة على النحو الممكن أن يمضي به".