أردوغان يقر بتدهور الاقتصاد داعيا الشركات لخفض أرباحها

حث الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الشركات اليوم الاثنين على خفض أسعارها وتقليص الأرباح إذا اقتضت الضرورة من أجل مساعدة المستهلكين في ظل ظروف اقتصادية صعبة.



وأضاف أردوغان، خلال كلمة في أنقرة، أن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أبلغه في مكالمة أمس الأحد أن واشنطن ستأخذ إجراءات بخصوص الرسوم التي تفرضها على واردات الصلب التركي.

وقررت الولايات المتحدة الأميركية، تطبيق رسوم جديدة على منتجات الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا، اعتبارا من 13 أغسطس/ آب الماضي.

ويأتي هذا القرار بهدف حماية الصناعة المحلية، وتقليل واردات الصلب، وزيادة استخدام المنتج المحلي، وفق البيان الصادر عن البيت الأبيض حينها.

وقد ضاعف القرار الجديد، الرسوم الأميركية على منتجات الصلب والألومنيوم، إلى 20% على واردات الألومنيوم، و50% على الصلب، بدلا من 10% و25% قبل القرار.