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إيرادات قناة السويس تقترب من 472 مليون دولار بديسمبر

المصدر: العربية.نت
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أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 471.8 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 461.5 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت إيرادات قناة السويس بلغت 471.5 مليون دولار في ديسمبر 2017.

القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

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