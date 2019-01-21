إيرادات قناة السويس تقترب من 472 مليون دولار بديسمبر

أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 471.8 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 461.5 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.



وكانت إيرادات قناة السويس بلغت 471.5 مليون دولار في ديسمبر 2017.



القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.