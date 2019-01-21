أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 471.8 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 461.5 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكانت إيرادات قناة السويس بلغت 471.5 مليون دولار في ديسمبر 2017.
القناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.
إيرادات قناة السويس تقترب من 472 مليون دولار بديسمبر
أظهرت بيانات حكومية رسمية اليوم الاثنين ارتفاع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 471.8 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول، من 461.5 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.