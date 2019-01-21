المالية المصرية تطلب عروضاً لإدارة طرح سندات جديدة

خاطبت وزارة #المالية_المصرية بنوك الاستثمار الدولية لتقديم عروض لإدارة طرح سندات تعتزم الحكومة إصدارها بقيمة تتراوح بين 3 و7 مليارات دولار.

وأبدى عدد من #بنوك_اﻻستثمار العالمية رغبة بالمشاركة في عملية الإصدار منها HSBC وCitibank وJp Morgan بجانب بنوك ألمانية خاطبت مكاتب استشارات قانونية محلية للعمل كمستشارين قانونيين في الإصدار.

وأشارت مصادر إلى أن آخر موعد لتلقي العروض سيكون في الرابع والعشرين من يناير.

من ناحية أخرى، واصل العائد على أذون الخزانة لأجل عام تراجعه خلال عطاء أمس للأسبوع الرابع ليهبط متوسط العائد لأدنى مستوى خلال 8 أشهر.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت حصيلة عطاءات #أذون_الخزانة الحكومية خلال طروحات، أمس الأحد، نحو 20.5 مليار جنيه لآجال 91 يوماً و273 يوماً، بأكثر من 3.5 مليار جنيه من المطلوب البالغ 17 مليار جنيه.

وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوماً نحو 18.68% كأدنى متوسط خلال 8 أشهر (مقابل 18.47% في 12 يونيو 2018)، بحصيلة 12.09 مليار جنيه، مقابل مطلوب قدره 8.5 مليار جنيه خلال العطاء، وفقاً للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.

كما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً نحو 18.47%، بحصيلة 8.5 مليار جنيه، بحسب #البنك_المركزي_المصري. وكان المركزي أعلن أمس، طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.