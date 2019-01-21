شركات بريطانية تستعد للأسوأ مع بريكست.. والمخازن ممتلئة

تختلف حكومات #الاتحاد_الأوروبي حول المدة التي يجب أن تؤجل فيها بريطانيا خروجها من الاتحاد، حيث يضغط البعض من أجل تمديد يصل إلى عام.

وفي حين تعتقد بعض الدول أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يمنح بريطانيا فترة للتفاوض على صفقة ستفوز بدعم البرلمان، ربما بعد استفتاء ثانٍ، يعارض آخرون تأجيل أي نوع ويريدون الضغط على المملكة المتحدة لقبول الصفقة في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقا لأربعة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

وتسابق تيريزا ماي، في مقر رئاسة الوزراء البريطانية، الزمن لإيجاد مهرب من #بريكست غير منظم، في الـ29 من مارس المقبل، لكن الشركات لا تنتظر خبرا سعيدا، بل تستعد للأسوأ.

وتعطي شركة " Gate Gourmet" مثالا عن استعدادات قطاعات الأعمال. فهي تقدم وجبات الطعام لـ20 شركة طيران في 10 مطارات في بريطانيا. يتم الإنتاج في ألمانيا وإسبانيا، وينقل بالشاحنات إلى بريطانيا على مدار الساعة.

كما لو أنها تستعد لعاصفة، تقوم الشركة ببناء مخزون كبير داخل #بريطانيا ، من الوجبات الخفيفة والسريعة وحتى أدوات المائدة البلاستيكية، لتفادي انقطاعات الإمدادات أو الازدحام على النقاط الحدودية، أقله في الأيام العشرة الأولى بعد البريكست.

تمتلئ المخازن في بريطانيا على نحو غير مسبوق، وفي قطاعات عديدة، من أجنحة الطائرات إلى المواد المستخدمة في الطباعة، والمشروبات وأدوية السرطان.

فبعد عقود من الحدود المفتوحة مع الجيران الأوروبيين، يستعد البريطانيون ليوم تزدحم فيه الموانئ والمطارات، وتصبح الحركة بطيئة وكئيبة على النقاط الحدودية.