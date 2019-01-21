صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، خفض #صندوق_النقد_الدولي توقعاتِه لنمو #الاقتصاد العالمي هذا العام في ثاني تخفيضٍ له في 3 أشهر، محذرا من أثر التوترات التجارية العالمية.

وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% بعد توقعات سابقة في أكتوبر بنمو بنسبة 3.7%، وهذا هو النمو الأبطأ في ثلاث سنوات.

لكنه أبقى التوقعات مستقرة لأكبر اقتصادين في العالم الصين والولايات المتحدة، فيما سيتسارعُ النمو العالمي الى 3.6% العام المقبل.

وجاء تقريرُ الصندوق أكثر تفاؤلا من توقعات المحللين الذين توقعوا تباطؤا بالنمو بقيادة اقتصاد الولايات المتحدة.