قطر تشتري سندات حكومية لبنانية بنصف مليار دولار

قال مصدر قطري حكومي لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، إن قطر ستستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية وذلك من "أجل دعم اقتصاد لبنان".

ومستويات الدين العام في لبنان من الأعلى على مستوى العالم، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي والنمو الضعيف.

وأثارت تصريحات وزير المالية اللبناني بشأن الدين العام قبل عشرة أيام، القلق، وقادت إلى تراجع السندات السيادية المقومة بالدولار، لكنها تعافت جزئياً في وقت لاحق.

وجاء قرار الاستثمار بعد زيارة وجيزة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، لحضور قمة اقتصادية عربية اجتمع خلالها مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وارتفعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار بعد أنباء الاستثمار القطري، وزاد إصدار 2025 سنتاً واحداً تقريباً، والسندات التي تستحق في 2037 بواقع 1.2 سنت في التعاملات المبكرة بحسب بيانات "تريدويب".