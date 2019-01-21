21 مليار جنيه فائض أولي بموازنة مصر والاستثمارات تقفز

أظهرت مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي بلغ نحو 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 3.6% منذ بداية يوليو وحتى ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 4.2% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكد أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت خلال نفس الفترة بمعدلات غير مسبوقة بلغت 64% لتصل إلى 55.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، عبدالفتاح #السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، ومؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 / 2019.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يعزز التحسّن المضطرد في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وبخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام المصري.

ووجه بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وحجم الناتج المحلي الاجمالي، وتوفير موارد إضافية للدولة لتمكينها من المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وفيما يتعلق بتطوير المنظومة الضريبية، عرض وزير المالية المصري جهود تطوير مصلحة الضرائب، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات، وبناء قواعد بيانات متكاملة، وتطوير المقار الضريبية لتوفير بيئة عمل مناسبة، وتنمية قدرات العنصر البشري وتحديث الهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالضرائب.

وخلال الاجتماع، شدد "السيسي" على أهمية تطوير العنصر البشري باعتباره العامل الحاسم في إنجاح جهود التطوير، وكذا تحديث وتطوير المقار الضريبية وتوفير بيئة عمل ملائمة لتحفيز العاملين وتقديم خدمات مميزة للممولين، فضلاً عن تعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في العمل الضريبي، بما يحقق سرعة الأداء وكفاءته.

ووجه أيضاً بمواصلة الجهود المبذولة لإنهاء وفض المنازعات الضريبية، بما يسهم في ترسيخ جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه الصالح العام.