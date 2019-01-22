السعودية.. أول تخصيص لمشاريع المياه بـ 400 مليون ريال

وقعت وزارة الزراعة والمياه #السعودية اتفاقيات مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الدمام، ليكون أول مشروع مستقل لمعالجة مياه الصرف الصحي يطرح على المستثمرين بنظام الإنشاء والتملك والتشغيل وإعادة التسليم ونقل الملكية (BOOT).

وقال تركي الحقيل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في مقابلة مع "العربية"، إن تحالف الشركات الفائز بهذا المشروع تقوده مجموعة ماتيتو ويضم شركة "ماتيتو" وشركة "موه" وشركة "أوراسكوم للإنشاءات".

وكشف أن #المبالغ_الرأسمالية للمشروع بلغت 400 مليون ريال، وجاء 72% من هذا التمويل عبر البنوك الخارجية، وهذا يدل على رغبة كبيرة من القطاع الخاص المحلي والخارجي في الاستثمار داخل السعودية، كما يعكس الثقة باقتصاد المملكة.

وأوضح أن #التحالفات المتقدمة بلغت 12 تحالفاً وفيها أكثر من 35 مستثمراً، وجرت عملية اختيار التحالف الفائز بناء على أفضل المعايير.

وقال إن هذا المشروع يعد ثالث مشاريع #برنامج _لتخصيص تحت رؤية 2030، مؤكداً أن عام 2019 سيكون عام التنفيذ لمشاريع الخصخصة ولذلك سنرى في الأشهر المقبلة إنجاز مشاريع كثيرة وسنعمل على تهيئة كثير من الأنشطة والخدمات في قطاعات الصحة والتعليم وخدمات البنية التحتية.

وتحدث عن التفاصيل الفنية للمشروع، مبينا أن سعته التصميمية تبلغ 350 ألف متر مكعب يوميا، وهو مشروع ضخم وجرت عملية طرحه ضمن أفضل المعايير للبنية التحتية والتشريعية وبما يضمن حق المستفيد منه وهو المواطن وحق الحكومة وحق القطاع الخاص.

وأوضح أن المشروع سيعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي للاستخدامات الزراعية والصناعية والخدمية في منطقة غرب الدمام وضواحيها، عبر تبني مفاهيم المحافظة على البيئة والاستدامة.