قال مكتب الصرف المغربي اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد زاد 8% إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.
وارتفعت الواردات 9.3% إلى 478.7 مليار درهم مغربي، لتفوق الصادرات التي بلغت 274.2 مليار درهم مرتفعة 10.2%.
وزادت فاتورة واردات البلاد من الطاقة 18.4% إلى 82.3 مليار درهم.
وبلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات 60 مليار درهم، مرتفعا 10.7% إذ يضم البلد الواقع في شمال أفريقيا مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين #رينو ومجموعة بي.إس.إيه.
وزادت مبيعات الفوسفات ومشتقاته 17% إلى 51.7 مليار درهم.
وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 64.8 مليار درهم، فيما نمت إيرادات السياحة 1.4% إلى 73.2 مليار درهم.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28.6% إلى 33.5 مليار درهم.
ويؤثر اتساع العجز التجاري على احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، التي انخفضت 5.2% على أساس سنوي إلى 229 مليار درهم في التاسع من يناير كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الواردات لمدة خمسة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.
المغرب.. العجز التجاري يرتفع 8% لـ21 مليار دولار
قال مكتب الصرف المغربي اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد زاد 8% إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.