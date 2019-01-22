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المغرب.. العجز التجاري يرتفع 8% لـ21 مليار دولار

المصدر: الرباط – رويترز
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قال مكتب الصرف المغربي اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري للبلاد زاد 8% إلى 204 مليارات درهم (21.36 مليار دولار) في 2018، مقارنة مع مستواه في السنة السابقة.

وارتفعت الواردات 9.3% إلى 478.7 مليار درهم مغربي، لتفوق الصادرات التي بلغت 274.2 مليار درهم مرتفعة 10.2%.

وزادت فاتورة واردات البلاد من الطاقة 18.4% إلى 82.3 مليار درهم.

وبلغ إجمالي صادرات قطاع السيارات 60 مليار درهم، مرتفعا 10.7% إذ يضم البلد الواقع في شمال أفريقيا مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين #رينو ومجموعة بي.إس.إيه.

وزادت مبيعات الفوسفات ومشتقاته 17% إلى 51.7 مليار درهم.

وانخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 64.8 مليار درهم، فيما نمت إيرادات السياحة 1.4% إلى 73.2 مليار درهم.

وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 28.6% إلى 33.5 مليار درهم.

ويؤثر اتساع العجز التجاري على احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي، التي انخفضت 5.2% على أساس سنوي إلى 229 مليار درهم في التاسع من يناير كانون الثاني، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الواردات لمدة خمسة أشهر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

كلمات دالّة

#رينو, #العجز التجاري المغربي, #تحويلات المغتربين, #الاقتصاد المغرب

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