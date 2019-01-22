رئيس "UBS": الصين ستجذب 250 مليار دولار هذا العام

توقع رئيس مجلس إدارة يو.بي.أس " UBS# " أكسل فيبر أن تجذب الصين استثمارات إضافية حجمها 250 مليار دولار في الفصول القليلة القادمة بفعل تغييرات في أوزان المؤشرات، مبديا اعتقاده بأن خروجا بريطانيا غير منظم من

الاتحاد الأوروبي لن يكون في صالح أي طرف.



وأضاف فيبر في منتدى #دافوس_2019، أن على الجميع تقديم تنازلات بشأن الخروج البريطاني من أجل التوصل إلى اتفاق.

وكان #صندوق_النقد الدولي أبقى توقعاته لنمو الصين عند 6.2 بالمئة في 2019 و2020.

ويبدو أن المارد الصيني بدأ يتعثر، ففي الربع الأخير من العام الماضي انخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 6.4%، مقارنة مع 6.5% في الربع الثالث من 2018، وهو أضعف مستوى للنمو منذ الأزمة المالية العالمية.

وسنويا نما #الاقتصاد_الصيني بنسبة 6.6%، منخفضا من 6.8%، في عام 2017، ما يعد أبطأ وتيرة للنمو منذ ثلاثة عقود.