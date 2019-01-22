زعيم حزب العمال البريطاني يمهد لإجراء استفتاء ثان

يمهد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربين "Jeremy Corbyn" الطريق لإجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي، من خلال محاولة استخدام البرلمان لانتزاع السيطرة على عملية البريكست من #تيريزا_ماي .

إذ يقترح الحزب تعديلا يتضمن التصويت على خيارات بينها دخول بريطانيا في وحدة جمركية "دائمة" مع الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء عام على صفقة البريكست. وهما مقترحان كانت قد رفضتهما "ماي" سابقا.

وكانت "ماي" قد اقترحت مؤخرا تعديل اتفاقها، في محاولة لإقناع نواب حزب المحافظين المتمردين والحزب الإيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومتها.

لكن حزب العمال قال إن "ماي" تعيش حالة إنكار للرفض الشديد لخططها.

ورفضت رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي الدعوات لتأجيل خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي يوم أمس، مؤكدة أنها ستمضي قدما في الجهود الرامية إلى الحصول على مشروع قانون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، عبر خطة تكون مرضية للبرلمان البريطاني.

وتقول ماي إنها ستجري المزيد من المحادثات مع مشرعي #الحكومة و #المعارضة بشأن مخاوفهم من الاتفاق قبل العودة إلى زعماء #الاتحاد_الأوروبي.